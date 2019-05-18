2019-05-18T13:45:47+03:00
Здоровье

Тюменцы могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, благодаря акции на Цветном бульваре

Мероприятие проходит под лозунгом «Убедись, что ты здоров!»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, благодаря акции на Цветном бульвареТюменцы могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, благодаря акции на Цветном бульвареФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени возле цирка на Цветном бульваре сегодня, 18 мая, до 18 часов в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» все желающие могут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мероприятие проходит под лозунгом «Убедись, что ты здоров!» и приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа.

По словам пресс-секретаря тюменского центра профилактики и борьбы со СПИД Елены Лосевой, знание своего ВИЧ-статуса – это гарантия полноценной жизни. При раннем выявлении эта болезнь – не приговор.

- Сегодня мы уже не можем сказать, что от ВИЧ страдают лишь люди, употребляющие наркотики или ведущие определенный образ жизни. В 70% случаев заражение происходит половым путем, - отметила она.

На этой неделе мобильный центр тестирования каждый день работает в разных точках города, и свой ВИЧ-статус можно узнать всего за пяти минут. Также тестирование можно бесплатно пройти в каждой поликлинике и больнице, при желании – анонимно. Кроме того, возле тюменского цирка всех желающих может осмотреть онколог-маммолог, здесь же можно измерить давление, уровень загазованности лёгких и многое другое.

Отметим, что программу тестирования населения в Тюменской области реализует реабилитационный центр «Поколение», на средства президентского гранта. Его представители вместе с медработниками выезжают в отдалённые уголки региона, проводят профилактичекие акции и оказывают помощь ВИЧ-инфицированным.

КСТАТИ

Как рассказали в центре профилактики и борьбы со СПИД, последние несколько лет в Тюменской области наблюдается сокращение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. С начала 2019 года в регионе выявлено 500 новых случаев, тогда как за первое полугодие 2018-го было выявлено 858.

ИСТОЧНИК KP.RU

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