2019-05-19T17:16:01+03:00
Общество

В Тюмени благоустроят сквер Якова Неумоева возле Выставочного зала

Регион получил софинансирование на благоустройство территорий из федерального бюджета
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/tyumen_fairФото: https://vk.com/tyumen_fair
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Тюменская область из федерального бюджета получит софинансирование на реализацию проектов благоустройства на территории региона. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева, партийный проект «Единой России» под названием «Городская среда» реализуется уже третий год, и регионы могут рассчитывать на помощь при проведении благоустройства.

Правда, до этого тюменцы отказывались от такой поддержки из-за того, что уже были проведены конкурсные процедуры на проведение работ. Изменения потребовали бы провести конкурсы повторно.

Из федерального центра Тюменская область получит более 200 млн рублей. Соотношение софинансирования составит примерно 70% к 30%, большую долю из которых составят средства местных бюджетов.

Так, в этом году в Тюмени благоустроят 50 дворов и 16 общественных пространств. Самым масштабным проектом станет благоустройство сквера Якова Неумоева возле Выставочного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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