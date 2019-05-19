2019-05-19T16:01:23+03:00
Общество

В Тюмени вновь выберут «Королеву выпускного бала»

Заявки нужно отправить до 3 июня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени вновь выберут «Королеву выпускного бала»В Тюмени вновь выберут «Королеву выпускного бала»Фото: pixabay.com
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Выпускницы 11-х классов тюменских школ могут принять участие в городском конкурсе «Королева выпускного бала». Как сообщает «Мой портал», для этого участнице необходимо отправить заявку по этой ссылке до 3 июня, прикрепить фото и рассказать о дате выпускного бала.

Победительницу проекта будут выбирать пользователи, которые оставят голос за понравившуюся участницу. По словам организаторов конкурса, они будут внимательно следить за голосованием и контролировать, чтобы не было никаких нарушений.

Основное условие участия в конкурсе – девушка должна выбрать самое красивое платье, в котором она появится на выпускном балу.

Напомним, в 2018 году победительницей конкурса стала Лиза Мокроусова. В качестве подарка она получила уникальный вечерний образ и возможность приехать на выпускной на белом премиум-автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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