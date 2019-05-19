2019-05-19T12:37:46+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как защитить дачу от краж и воровства

Рассказываем основные правила
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рассказали, как защитить дачу от краж и воровстваТюменцам рассказали, как защитить дачу от краж и воровстваФото: Татьяна Коркина
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Дачный сезон – это не только посадки и сбор урожая, но и увеличение количества краж. Поэтому в этот период тюменцам рекомендуют договориться с соседями, чтобы они присматривали краем глаза за дачным участком. Также лучше наладить контакт со сторожем и обходчиком дач, обменяться с ним телефонами, а за небольшое вознаграждение можно попросить уделять больше внимания своему участку.

Как отметил мастер-установщик систем безопасности Максим Федотов, лучше не пускать никого в свой дом и на территорию, не покупать ничего у продавцов-прохожих. Ведь воры могут проникнуть внутрь дома, чтобы осмотреться и понять, чем там можно поживиться. Лучше всего установить надёжную металлическую дверь, причём петли нужно располагать изнутри помещения. Замки выбирайте врезные.

- Отлично защищают дом рольставни, их практически невозможно открыть снаружи. Кстати, можно прикрепить на дом, двери и калитки наклейки, оповещающие, что дом под сигнализацией, даже если это не так. Никогда не оставляйте ключи под порогом, ковриком и подобных «надежных» местах, - отмечает Максим.

Не стоит ставить на территории дачи капканы или самострелы, жертвами которого могут стать дети, животные или случайные прохожие. Если поймаете таким образом вора, то сами же будете привлечены к суду за нанесение телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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