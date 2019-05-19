2019-05-19T09:36:23+03:00
Здоровье

Тюменцам рекомендуют проверять печень уникальным способом не реже раза в год

Этот способ называется эластометрией
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рекомендуют проверять печень уникальным способом не реже раза в годТюменцам рекомендуют проверять печень уникальным способом не реже раза в годФото: pixabay.com
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В тюменском центре «Эндос» пациентам с жировым гепатозом проводят обследование при помощи эластометрии печени, которая в большинстве случаев заменяет травматичную биопсию. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, возможность эффективной диагностики даёт исследование на уникальном аппарате «Фиброскан».

По мнению специалистов, точность диагностики составляет до 90%, причём эта процедура совершенно безболезненная. Врачи определяют изменения эластичности ткани печени и устанавливают степень этих изменений. По лёгкости проведения «Фиброскан» похож на УЗИ, а по информативности близок к биопсии.

По словам заведующего инфекционным отделением, врача-инфекциониста Дениса Селезнева, благодаря эластометрии можно проводить исследование структуры печени и анализировать выраженность её фиброза. Результат можно получить сразу после обследования, подготовка перед процедурой не требуется.

Отметим, что в период с февраля по апрель такое исследование прошли почти 300 человек, но пациентов без патологий очень мало. Людям старше 35 лет в целях профилактики рекомендуется проходить процедуру эластометрии, как минимум, раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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