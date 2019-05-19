2019-05-19T06:52:05+03:00
Общество

Молодежные форумы Тюмени можно посмотреть на одной карте

Прием на основные форумные кампании этого лета заканчивается в мае
Светлана БОРИСОВА
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Фото: https://vk.com/piknik_aktivФото: https://vk.com/piknik_aktiv
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В областной столице создали карту молодежных форумов этого лета. Прием на основные из них заканчивается уже этим летом, поэтому тем, кто хочет принять участие, нужно поторопиться. Всего Росмолодежь проведет шесть федеральных форумов, на них предусмотрена квота и для тюменской делегации, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Среди основных тем площадок: социальная активность, творчество, международное сотрудничество, семейные ценности и развитие Дальнего Востока. Регистрация проходит через АИС «Молодежь России», возрастное ограничение от 18 до 30 либо до 35 лет - в зависимости от площадки.

Отметим, что расходы по трансферу, питанию и проживанию для участников региональной делегации берут на себя организаторы. Конкурсный отбор на форумы осуществляется либо по рассмотрению заявки, либо по результатам выполнения специального задания. В Тюмени отбирать участников форума «Утро» и федеральных форумов проведут 8 июня на Актив-пикнике. Подробности об отборочном мероприятии можно узнать в группе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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