2019-05-18T18:29:42+03:00
Спорт

В Тюменском районе спортивные школьники получила значки ГТО

Участниками мероприятие стали более 200 человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://gto-site.ru/Фото: https://gto-site.ru/
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На базе богандинской детско-юношеской спортивной школы №2 состоялся финал Всероссийского фестиваля, на котором самые спортивные школьники Тюменского района от 11 до 17 лет получила значки ГТО. Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, участниками стали более 200 победителей и призёров I этапа, который проводился в школах с 1 апреля по 6 мая. В общей сложности в мероприятии приняли участие почти 3 тысячи подростков.

В числе спортивных испытаний, которые пришлось пройти ребятам: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба из пневматической винтовки и многое другое.

«Золото» в сдаче нормативов ГТО получили Сергей Белинский, Данил Колташов, Максим Медведев, Виктор Нейгум, Екатерина Скорикова и многие другие. Теперь ребятам предстоит представить район на областном фестивале ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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