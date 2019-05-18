СЕГОДНЯ 17:45 2019-05-18T17:45:53+03:00

В День России в Тюмени пройдёт велофестиваль и велопарад Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Любители велосипедного спорта могут принять участие в традиционном спортивном мероприятии, посвящённом Дню России. Мероприятие стартует на Центральной площади 12 июня в 11 часов, а регистрация начнётся с 10 утра.

Как отметил председатель велосипедного спорта Тюменской области, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук, велопарад в День России проводится более десяти лет подряд. Причём в этом 2019 году решено провести велопарад и велофестиваль в один день, учитывая прошлогоднюю ситуацию с неблагоприятной погодой.

Стартуют участники у здания Правительства Тюменской области, а проедут вплоть до Затюменского парка, где запланировано множество мероприятий. Любители велосипедной езды проедут по модульному памп-треку и велосипедным парковым дорожкам, а любители езды на маунтинбайках поучаствуют в мастер-классе по пересечённой местности.

Велофестиваль включит в себя различные конкурсы, викторины и соревнования для велосипедистов на Центральной площади. На специальных площадках сотрудники ГИБДД будут давать материалы по правилам дорожного движения и технике безопасности при езде на велике.

Победители состязаний получат большое количество ценных и полезных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU