2019-05-18T17:45:53+03:00
Спорт

В День России в Тюмени пройдёт велофестиваль и велопарад

Победители состязаний получат большое количество призов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В День России в Тюмени пройдёт велофестиваль и велопарадВ День России в Тюмени пройдёт велофестиваль и велопарадФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Любители велосипедного спорта могут принять участие в традиционном спортивном мероприятии, посвящённом Дню России. Мероприятие стартует на Центральной площади 12 июня в 11 часов, а регистрация начнётся с 10 утра.

Как отметил председатель велосипедного спорта Тюменской области, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук, велопарад в День России проводится более десяти лет подряд. Причём в этом 2019 году решено провести велопарад и велофестиваль в один день, учитывая прошлогоднюю ситуацию с неблагоприятной погодой.

Стартуют участники у здания Правительства Тюменской области, а проедут вплоть до Затюменского парка, где запланировано множество мероприятий. Любители велосипедной езды проедут по модульному памп-треку и велосипедным парковым дорожкам, а любители езды на маунтинбайках поучаствуют в мастер-классе по пересечённой местности.

Велофестиваль включит в себя различные конкурсы, викторины и соревнования для велосипедистов на Центральной площади. На специальных площадках сотрудники ГИБДД будут давать материалы по правилам дорожного движения и технике безопасности при езде на велике.

Победители состязаний получат большое количество ценных и полезных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском районе спортивные школьники получила значки ГТО
Тюменцам рассказали, нужно ли платить за мусор, если собственник квартиры умер
Тюменские инженеры и машинисты могут рассчитывать на зарплату свыше 40 тысяч рублей
Тюменцы могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, благодаря акции на Цветном бульваре
В Тюменском районе задержали двоих мужчин с курительной смесью
Стало известно имя «Бриллиантовой невесты Тюмени»
В Тюмени семь продавцов заплатят штраф за продажу непонятных саженцев
Тюменцам советуют не оставлять в машине в жару пластиковые бутылки
В Тюмени 18 мая дважды за день погаснут два светофора
Погода в Тюмени 18 мая: холодно и дождь
На улице Полевой в Тюмени начинается капитальный ремонт
На Цветном бульваре Тюмени 18 мая горожан проверят на ВИЧ-инфекцию
В Тюмени будут судить автомобилистку, которая сбила 79-летнего дедушку
По требованию тюменской прокуратуры в Боровском установят более 200 мусорных баков
АО «Транснефть - Сибирь» подвело итоги конкурса «Лучший по профессии»
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
День рождения Интернета: тюменских подростков учат безопасности в Сети
Лжедиректора из Тобольска обязали незаконное вознаграждение выплатить государству
Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ
Доверчивая тюменка лишилась 70 тысяч рублей, устраивая личную жизнь
В Тюменской области разыскивают 90-летнего дедушку с открытыми ранами на лице
Ушлый тюменец подделал больничный и пытался подкупить полицейского
В Тобольске открыли Доброцентр
Два приятеля-гомосексуалиста изнасиловали подростка
Сезон отключений горячей воды в Тюмени стартует с 20 мая
Общественность Тюмени рекомендовала принять бюджет города за 2018 год
Один погиб и четверо ранены: в Тюмени иномарка не уступила дорогу грузовику
Троицу серийных воров задержали в Тюменском районе