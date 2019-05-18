Тюменцам рассказали, нужно ли платить за мусор, если собственник квартиры умер
Что делать, если собственник квартиры умер, в доме никто не живёт, а квитанции за вывоз мусора приходят? Такой вопрос постоянно поступает от тюменцев в адрес регионального оператора по обращению с ТКО.
С такой ситуацией столкнулась жительница Казанского. Обратившись за разъяснением в АО «ЭК «Восток», она получила ответ: оплату должны производить наследники. Однако по закону в права наследования вступают только через полгода. На «горячей линии» пояснили, что за эти полгода начислений за мусор быть не должно.
По словам начальника службы сбыта управления по обращению с отходами ООО «ТЭО», если собственник – один, прописан один человек и он умер, а в помещении никто не живёт, начислений производить не должны.
- Для того, чтобы сделать перерасчет и остановить начисления за ТКО, необходимо взять справку о составе семьи у участкового или управляющей организации. Тем самым подтвердить, что в помещении никто не проживает, - отметил источник.
С этим документом и свидетельством о смерти необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов (в каждом районе он свой) и написать заявление о перерасчёте и приостановке начислений до тех пор, пока не вступите в наследство.
Письменное заявление подаётся в двух экземплярах, один из которых остаётся у заявителя с отметкой сбытовой компании.
ИСТОЧНИК KP.RU