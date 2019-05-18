СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-18T13:57:54+03:00

Тюменские инженеры и машинисты могут рассчитывать на зарплату свыше 40 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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В региональном банке в настоящее время находится почти 25 тысяч вакансий по направлениям: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (1,7 тыс. вакансий), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (1,4 тыс. вакансий), обрабатывающие производства (1,3 тыс. вакансий), образование (1,3 тыс. вакансий). Большая часть – 1,3 тысячи вакансий – в сфере строительства.

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на департамент труда и занятости населения Тюменской области, с начала 2019 года в органы занятости населения обратилось более 13,6 тысяч человек. Средняя продолжительность безработицы составила 3,9 месяцев; почти 66% из них нашли работу.

На зарплаты выше 40 тыс. рублей могут надеяться инженеры, прорабы, геодезисты, машинисты. Меньше 20 тыс. рублей могут получить продавцы, страховые агенты, кухонные работники, вожатые и культорганизаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU