Лжедиректора из Тобольска обязали незаконное вознаграждение выплатить государству
Лжедиректору одного из предприятий Тобольска предстоит выплатить государству около 16 тысяч рублей. Такое решение принял мировой судья по иску городской прокуратуры за получение незаконного вознаграждения.
Тоболяк в июне 2017 года за деньги согласился стать номинальным учредителем и генеральным директором фирмы, после чего представил документы в налоговую инспекцию для регистрации в государственном реестре юридических лиц (ч. 1 ст. 173.2 УК). Суд приговорил его к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства условно.
В этой связи Тобольская межрайонная прокуратура направила в суд иск о взыскании с тоболяка также незаконного вознаграждения и затрат налогового органа на регистрацию в общей сумме около 16 тысяч рублей. Иск полностью удовлетворен судом, сообщили в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU