Лжедиректора из Тобольска обязали незаконное вознаграждение выплатить государству

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-17T14:14:40+03:00

Тоболяку предстоит выплатить зарплату за ложные сведения о себе в налоговую инспекцию Фото: Ольга Крыльцова

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Лжедиректору одного из предприятий Тобольска предстоит выплатить государству около 16 тысяч рублей. Такое решение принял мировой судья по иску городской прокуратуры за получение незаконного вознаграждения.

Тоболяк в июне 2017 года за деньги согласился стать номинальным учредителем и генеральным директором фирмы, после чего представил документы в налоговую инспекцию для регистрации в государственном реестре юридических лиц (ч. 1 ст. 173.2 УК). Суд приговорил его к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства условно.

В этой связи Тобольская межрайонная прокуратура направила в суд иск о взыскании с тоболяка также незаконного вознаграждения и затрат налогового органа на регистрацию в общей сумме около 16 тысяч рублей. Иск полностью удовлетворен судом, сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU