Троицу серийных воров задержали в Тюменском районе
Серийных воров задержали в Тюменском районе. Трое мужчин обчищали гаражи, склады и рабочие вагончики в поселке Московский и деревне Патрушево.
Их добычей становились предметы быта и электроника. Краденые вещи злоумышленники сдавали в комиссионные магазины и пункты приема металлолома. Вырученные деньги тратили на алкоголь.
Задержанных подозревают в 12 преступлениях. Общая сумма ущерба составляет более 500 тысяч рублей. Сейчас устанавливается причастность троицы к совершению аналогичных преступлений.
По данному факту уже возбуждены уголовные дела на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU