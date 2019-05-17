2019-05-17T08:54:04+03:00
Происшествия

Троицу серийных воров задержали в Тюменском районе

Мужчины совершили более десятка краж
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские полицейские задержали мужчин, обворовывающих гаражи и складыТюменские полицейские задержали мужчин, обворовывающих гаражи и складыФото: Ольга Крыльцова
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Серийных воров задержали в Тюменском районе. Трое мужчин обчищали гаражи, склады и рабочие вагончики в поселке Московский и деревне Патрушево.

Их добычей становились предметы быта и электроника. Краденые вещи злоумышленники сдавали в комиссионные магазины и пункты приема металлолома. Вырученные деньги тратили на алкоголь.

Задержанных подозревают в 12 преступлениях. Общая сумма ущерба составляет более 500 тысяч рублей. Сейчас устанавливается причастность троицы к совершению аналогичных преступлений.

По данному факту уже возбуждены уголовные дела на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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