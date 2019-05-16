2019-05-16T19:14:03+03:00
Экономика

Тюменских бизнесменов на форуме «День предпринимателя» ожидает масса сюрпризов

Мероприятие пройдёт 27 мая
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских бизнесменов на форуме «День предпринимателя» ожидает масса сюрпризовТюменских бизнесменов на форуме «День предпринимателя» ожидает масса сюрпризов
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В Тюмени 27 мая в 11-й раз состоится форум «День предпринимателя». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на гендиректора «Инвестиционного агентства» Андрея Шальнева, форум – отличная площадка для налаживания деловых связей и нетворкинга.

- Это праздник для предпринимателей. Мы постараемся объединить в одном мероприятии образовательные секции и торжественную часть, чтобы получилось такое деловое событие с позитивным настроением, - отметил он. – Здесь соберутся бизнесмены со всей Тюменской области.

В этом году для предпринимателей приготовлены два интереснейших мастер-класса. Первый мотивационный – «Бизнес, как спорт», который проведёт четырёхкратный Ironman Владимир Волошин. Он расскажет участникам, как развивать продажи. Кроме того, перед предпринимателями с мастер-классом выступит эксперт проекта «Деловая среда» Анна Бочарова. Тема – «20 практических способов увеличить продажи и прибыль компании». А ещё запланировано несколько сюрпризов от общественных организаций.

- «День предпринимателя» - стартовое событие целой плеяды образовательных проектов. Впереди нас ждет серия совместных мероприятий с федеральной платформой для предпринимателей «Деловая среда», которые пройдут различных муниципальных образованиях Тюменской области, - отметил Андрей Шальнев. – Также запланирована реализация образовательных мероприятий с «Корпорацией МСП».

По традиции все образовательные мероприятия, проводимые «Инвестиционным агентством Тюменской области», бесплатные для участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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