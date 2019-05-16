В Тюмени сделали фильм о банковской афере на полмиллиарда рублей

16 Май 16:26 2019-05-16T16:28:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сделали документальный фильм о краже полмиллиарда рублей из Сибирского банка реконструкции и развития. Уголовное дело расследовалось год и составило 27 томов. Теперь оно может войти в пособия по раскрытию финансовых махинаций 21 века.

Напомним, в январе 2019 года состоялся суд над тремя из пяти преступников. Помощники совладельца банка Григория Романюта — Игорь Горбоносов, Сергей Кузнецов и Дмитрий Мануилов участвовали в похищении более 560 миллионов рублей. Владелец банка и организатор преступления Григорий Романюта и его сообщница, председатель правления банка Инесса Бранденбург находятся в международном розыске.

Романюта и Бранденбург накануне ограбления организовали пополнение кассы банка из отделения Центробанка наличными под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок.За несколько дней до этого сам Романюта ушел в отпуск и отправил в отпуск своего заместителя и главного бухгалтера. Брандербург, оставшись во клаве банка направила в командировку начальника отдела кассовых операций.

После этого вечером Бранденбург вместе с кассиром открыла кассовое помещение и дала указание охраннику впустить сообщника, который пришел со спортивными сумками. На следующий день она дала указание сотрулникам не задерживаться на работе и пойти домой. После чего взяла ключи у кассира, закрыла тканью камеру видеонаблюдения и сложила в девять сумок 561 миллионов рублей. Вынести их из здания помог сообщник. Бранденбург вылетела в Москву с деньгами на арендованном самолете, а затем скрылась за границей. Деньги Романюты забрал неизвестный мужчина.

Через несколько месяцев банк был признан банкротом, вкладчики получили полное возмещение по вкладам.

Банковская афера на полмиллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU