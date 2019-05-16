Тюменский водитель грузовика ответит за переломы автомобилиста на иномарке

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-16T10:42:20+03:00

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В Тюмени водитель "ГАЗели" ответит перед судом за дорожную аварию, в которой пострадал водитель встречного автомобиля.

Столкновение произошло 12 января 2019 года во время гололеда. На улице Харьковской в районе дома №77 автомобилист не справился с рулем и выехал на встречную полосу, где в это время шел автомобиль "Хонда", а за ним следовал "Хендай". В результате водитель "Хогды" получил закрытый перелом левого плеча и рану правой голени.

На 27-летнего водителя "ГАЗели" завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Мужчина признал вину. Прокуратура утвердила обвинение и направила материалы в суд, сообщили в надзорном ведомстве. Обвиняемому грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 2 лет с лишением водительских прав до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU