Тюменца вернули в колонию за то, что он прятался от полиции

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-16T08:46:43+03:00

Мужчина после освобождения должен был регулярно отмечаться по месту жительства

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Жителя Тюмени вернули за решетку за то что он уклонялся от надзора после освобождения из мест лишения свободы. Ему предстоит пробыть 4 месяца в колонии строгого режима.

Мужчину освободили в июле 2018 года и обязали встать на учет и регулярно отмечаться в полиции. Однако тюменец проигнорировал решение суда и сообщил в администрации исправительного учреждения придуманный адрес, заведомо зная, что отмечаться в полиции не будет.

Мужчину задержали и суд приговорил его к новому сроку лишения свободы на основании части 1 статьи 314.1 УК России «Уклонение от административного надзора», сообщили впресс-службе УМВД Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU