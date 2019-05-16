Тюменца вернули в колонию за то, что он прятался от полиции
Жителя Тюмени вернули за решетку за то что он уклонялся от надзора после освобождения из мест лишения свободы. Ему предстоит пробыть 4 месяца в колонии строгого режима.
Мужчину освободили в июле 2018 года и обязали встать на учет и регулярно отмечаться в полиции. Однако тюменец проигнорировал решение суда и сообщил в администрации исправительного учреждения придуманный адрес, заведомо зная, что отмечаться в полиции не будет.
Мужчину задержали и суд приговорил его к новому сроку лишения свободы на основании части 1 статьи 314.1 УК России «Уклонение от административного надзора», сообщили впресс-службе УМВД Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU