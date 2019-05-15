15 Май 08:38 2019-05-15T08:38:26+03:00

В Тюмени на 8 лет осудили тамбовчанина, который занимался незаконным сбытом наркотиков Фото: Татьяна Коркина

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Центральный районный суд Тюмени вынес приговор уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Тамбовской области, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры, в начале 2018 года молодой человек начал употреблять наркотики, а потом стал искать про них сайты в Интернете. Таким образом он вышел на наркодельца и вступил с ним в сговор на сбыт наркотических средств в других регионах.

15 октября 2018 года молодой человек на арендованном «Хундай Солярис» выехал в Тюмень, взяв с собой сожительницу. По прибытию в город 19 октября, он прибыл на место и забрал из тайника в лесу пакет с наркотиками массой более 4 кг. После этого мужчину задержали сотрудники Регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

Следствие выяснило, что сбыт наркотиков планировался в Тюмени и городах Югры. Теперь ему присоединиться 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU