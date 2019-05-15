Директор тюменской фирмы «профитькал» 15 миллионов казенных денег на сайтах букмекерских контор

15 Май 07:55 2019-05-15T07:55:24+03:00

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Прокуратура города Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца города Шадринска, который обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, директор одной из тюменских фирм с июля по ноябрь 2017 похитил у фирмы более 15 млн рублей. Пропажу денег выявили в ноябре 2017 года, когда банк приостановил операции по счёту в связи с задолженностью по кредиту. По заявлению учредителя полиция возбудила уголовное дело.

По версии следствия, похищенные средства директор потратил, делая ставки на сайтах букмекерских контор. В итоге он остался без денег. В январе 2019 года его задержали в Шадринске и заключили под стражу.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU