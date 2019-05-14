Затолкнул в лифт и изнасиловал: в Тюмени поймали рецидивиста, надругавшегося над 20-летней девушкой

14 Май 15:28 2019-05-14T17:51:38+03:00

Следствию предстоит выяснить, нет ли среди горожанок других жертв преступника

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В Тюмени задержан насильник, который в лифте надругался и изнасиловал 20-летнюю девушку. Преступление было совершено около 4 часов утра 11 мая.

Мужчина заметил на улице девушку и пошел за ней. Войдя в подъезд, он, угрожая убийством, заставил ее зайти в лифт и заблокировал двери. После чего, употребив какое-то вещество, изнасиловал и совершил иное сексуальное насилие.

Злоумышленника удалось найти по «горячим следам». Ранее тюменец 20 лет отбывал наказание в местах лишения свободы за особо тяжкое преступление. Ему предъявлено обвинение и он взят под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют мужчину на причастность к возможному совершению аналогичных преступлений, сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Всем, кто стал жертвой злоумышленника или обладает какими-либо сведениями о его противоправных действиях, следует позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3452) 62-15-87 «Телефон доверия» или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU