Тюменцев приглашают на Всероссийский день посадки леса

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-14T10:02:13+03:00

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Массовая посадка леса пройдет 18 мая в Тюменском районе. Сеянцы сибирской сосны будут высажены на площади в 8,4 га. Принять участие в региональной акции "Всероссийский день посадки леса" приглашают горожан и сельчан.

Посадка состоится в двух километрах от деревни Чаплык – 52 км от Тюмени в сторону центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Всех желающих ждут в 10.30.

Проехать к месту проведения акции можно на личном автомобиле (по Червишевскому тракту 22 км, далее поворот на с. Червишево, 30 км через деревни Б. Акияры, Друганова, Черная речка, Мичурина, не доезжая д. Чаплык). На трассе будут дежурить лесники на машинах лесной охраны и дополнительно указывать направление движения.

Акция состоится во всех муниципальных районах и городских округах области, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Ежегодно акция "Всероссийский день посадки леса" собирает больше тысячи человек в лесных питомниках региона и около пяти миллионов – по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU