2019-05-14T09:01:36+03:00
Происшествия

Экс-руководителю областного управления Федеральной налоговой службы вынесен приговор

Тамаре Зыковой назначили штраф и запретили занимать руководящие должности
Маргарита КАЛИНКИНА
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Экс-руководителю областного управления Федеральной налоговой службы Тамаре Зыковой вынесен приговор. Она оштрафована на 50 тысяч рублей и ей запрещено 2 года занимать руководящие должности на государственной службе.

Калининский районный суд Тюмени сегодня, 14 мая, признал Зыкову виновной в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ), сообщили в областной прокуратуре. Она в июне 2015 года, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет за 2 квартал решила выполнить его «на бумаге». От этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

По просьбе Зыковой гендиректор крупного предприятия в июне перевел на счет налоговой инспекции 600 млн. рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора. 3 июля деньги были возвращены обратно налогоплательщику. В итоге региональное УФНС получило премию в общей сумме более 1 млн. рублей, из них 88,3 тыс. рублей - Зыкова.

Преступление выявило и расследовало Региональное управление ФСБ России. Зыкова признала вину и возместила ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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