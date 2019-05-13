2019-05-13T13:29:32+03:00
Общество

Тюменские врачи спасли мужчину, пострадавшему при сварочных работах

С переломами и ожогами молодого человека госпитализировали в больницу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец обгорел и сломал кости при взрыве канализационной бочкиТюменец обгорел и сломал кости при взрыве канализационной бочкиФото: Ольга Крыльцова
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28-летнего тюменца, пострадавшего при взрыве канализационной бочки, спасли врачи скорой помощи. У мужчины была травма живота, перелом предплечья, кровоточащие раны на лбу и левом локте, ожоги рук и ног площадью более 10%.

Несчастный случай произошел в одном из частных дворов Тюмени вечером накануне, 12 мая. Во время сварочных работ взорвалась и загорелась канализационная бочка. Очевидцы вызвали пострадавшему бригаду скорой помощи, но из-за растерянности не оказали первую помощь. На экстренный вызов бригада мчалась с сиреной и мигалками.

- Пострадавший был весь в грязи. Он мужественно, стойко переносил боль, – вспоминает врач. - Мужчине обезболили травмы сильнодействующими препаратами, наложили асептические, кровоостанавливающие повязки на раны, противоожоговые – на обгоревшие участки тела, с помощью шины зафиксировали сломанную руку и восстановили объем циркулирующей крови.

После этого пациента экстренно эвакуировать мужчину в областную клиническую больницу № 2. По пути в стационар медики контролировали гемодинамику и самочувствие пострадавшего, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Всего за минувшие праздничные выходные, с 9 по 12 мая, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 2811 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 1177 пациентов. Спасено 126 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 29 пациентам в состоянии комы или шока, 55 – с острым коронарным синдромом, 42 – с нарушением мозгового кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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