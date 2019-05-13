В «победной» легкоатлетической эстафете приняли участие почти 900 тюменцев

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-13T10:40:11+03:00

В Легкоатлетической эстафете 9 мая приняли участие 74 команды. Фото Департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

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Порядка 900 участников собрала традиционная «победная» легкоатлетическая эстафета в Тюмени. Горожане в 74-й раз 9 мая устроили забег по центральным улицам города в честь победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На старт вышли студенты вузов и учащиеся школ и ссузов, подростковых и спортивных клубов, представители предприятий и организаций города, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

74 команды покоряли 12 этапов общей протяженностью 3950 метров. Легкоатлеты бежали по улицам Ленина, Орджоникидзе и Республики, где все жители могли увидеть и поболеть за представителей своих команд и порадоваться успеху победителей.

Среди школьников лучший результат показала сборная школы № 22. Среди ссузов победителем стала команда Западно-Сибирского государственного колледжа, среди вузов - ТюмГУ.

Коллектив «СибСтар-1» занял первое место среди спортивных клубов, организаций и предприятий города. Среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья золотую медаль завоевала команда «НЕГЕ-2».

ИСТОЧНИК KP.RU