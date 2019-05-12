Премьера спектакля «Москва – Петербург» состоится в Ялуторовске

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-12T15:26:02+03:00

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В Центре национальных культур 18 мая состоится премьера авангардного спектакля «Москва-Петербург».

По словам руководителя и режиссера авангардного театра «ФормАТ» Ялуторовска Юлии Сторчак, в основу спектакля взяты несколько рассказов писателя, известного сатирика Аркадия Аверченко.

В основу сюжета взята поездка молодого человека к возлюбленной из Москвы в Петербург. По пути парня ожидают курьезные случаи: незнакомая девушка пристанет на вокзале, случайный прохожий ввяжется в разговор. В итоге главный герой все же приедет к своей любимой, но как он это сделал, через что прошел, узнают зрители. В спектакле задействовано 14 человек в возрасте от 18 лет и старше.

- Декораций минимум. Мы убрали одежду сцены, за задником закулисья есть дверь, вот ее и задействовали. И актеры у нас выходят не из-за кулис, а из этой двери, - отметила режиссер-постановщик.

Добавим, что авангардный театр "ФормАТ" был образован по инициативе Юлии Сторчак осенью 2016 года.

Сейчас авангардисты готовятся к новой постановке «Вниз головой». Его презентуют ближе к концу года, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU