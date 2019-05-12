2019-05-12T14:07:05+03:00
Происшествия

В Ишиме мужчина при виде полицейских бросил мопед и кинулся в бега

Полицейские выяснили причину странного поступка
Алена Кульмухаметова
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В Ишиме мужчина при виде полицейских бросил мопед и кинулся в бега. Фото с сайта pixabay.comВ Ишиме мужчина при виде полицейских бросил мопед и кинулся в бега. Фото с сайта pixabay.com
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Инспекторы ДПС ГИБДД Ишима обратили внимание на странного водителя мопеда, выезжавшего из частного сектора на проезжую часть. При виде полицейских мужчина бросил транспорт и попытался скрыться, но был задержан автоинспекторами и доставлен в отдел.

Как оказалось, причины для такого поступка всё же были. 28-летний ишимец оказался пьян. Он рассказал, что выполнял ремонтные работы в частном доме. После решил отметить окончание работ алкоголем. Когда собрался домой, то не смог выехать на дорогу и поехал по газону. Кроме того, ранее горе-водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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