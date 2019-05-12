В Ишиме мужчина при виде полицейских бросил мопед и кинулся в бега
Инспекторы ДПС ГИБДД Ишима обратили внимание на странного водителя мопеда, выезжавшего из частного сектора на проезжую часть. При виде полицейских мужчина бросил транспорт и попытался скрыться, но был задержан автоинспекторами и доставлен в отдел.
Как оказалось, причины для такого поступка всё же были. 28-летний ишимец оказался пьян. Он рассказал, что выполнял ремонтные работы в частном доме. После решил отметить окончание работ алкоголем. Когда собрался домой, то не смог выехать на дорогу и поехал по газону. Кроме того, ранее горе-водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU