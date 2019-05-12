2019-05-12T12:02:33+03:00
Спорт

В Тобольске состоится областная юбилейная спартакиада инвалидов

В регионе развивается и укрепляется адаптивный спорт
Алена Кульмухаметова
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В Тобольске состоится областная юбилейная спартакиада инвалидовВ Тобольске состоится областная юбилейная спартакиада инвалидовФото: Татьяна Коркина
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Более 200 спортсменов из районов и городов Тюменской области встретятся на XXV спартакиаде инвалидов в Тобольске. С 14 по 17 мая участники сразятся в таких дисциплинах как легкая атлетика, настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг, шахматы, дартс и бочче.

Отметим, что более 20 лет в Тюменской области развивается и укрепляется адаптивный спорт, выявляются сильнейшие спортсмены, отбираются кандидаты в сборные команды области для участия в соревнованиях более высокого уровня.

Победители и призеры в каждой отдельной программе спартакиады определятся по лучшим результатам в личном первенстве. Участники, занявшие первое, второе и третье места, будут награждены дипломами, медалями и призами.

Организаторы спартакиады предусмотрели специальные номинации: "Спортивная надежда" и "Лучший спортсмен", сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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