Тюмень присоединилась к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-09T09:57:13+03:00

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Молодежный форум «Остановим СПИД вместе» пройдет в Тюмени в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Студентам в доступной форме расскажут об основных аспектах темы ВИЧ/СПИД. 16 мая в корпусе на ул. Перекопской, 15а ребят ждет квест «Маршрут знаний о ВИЧ», инфоточка волонтеров-медиков, которые ответят на все интересующие вопросы по теме ВИЧ/СПИД, а также фотозона с различным инвентарем.

Лекции по теме пройдут на базе учебно-лабораторных корпусов ТюмГУ. Также около корпусов будет работать мобильная экспресс-лаборатория, где каждый желающий сможет пройти анонимное бесплатное тестирование.

Кроме того, 13 мая в 10.45 лаборатория остановится у Института математических и компьютерных наук (ул. Перекопская, 15а), а в 13.00 - у Финансово-экономического института (ул. Ленина, 16). 17 мая в 12.30 тест сдадут у СоцГума (ул. Ленина, 23).

Добавим, что Тюменская область входит в число наиболее пораженных регионов и находится на 9 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU