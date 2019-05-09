СЕГОДНЯ 07:27 2019-05-09T07:29:46+03:00

В годы войны тюменские госпитали вылечили 70 тысяч бойцов. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Изменить размер текста: A A

Уже на третий день начала Великой Отечественной войны в Тюмень начали привозить раненых бойцов. Каждый год, 9 мая тюменские медики вспоминают подвиг тех, кто в тяжелейших военных условиях создавал мощную систему госпиталей.

Тюмень в числе других городов Сибири стала центром восстановления здоровья раненых бойцов и командиров.

Всего за годы войны в городе было развёрнуто 11 эвакуационных госпиталей - в 26 зданиях удалось организовать стационары на шесть тысяч коек. А целом в области было создано 38 таких медучреждений.

Эвакогоспитали разместили в зданиях и общежитиях педагогического института, в нескольких средних и в фельдшерско-акушерской школе, в отделениях городской клинической больницы №1, поликлинике № 3, глазной больнице, туберкулёзном и кожно-венерологическом диспансерах, областном краеведческом диспансере, Доме отдыха им. Оловянникова, гостинице «Заря».

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, каждый госпиталь специализировался по характеру ранений и заболеваний: терапевтический, хирургический, травматологический, психоневрологический, инфекционный. В них работали более шестидесяти врачей, сотни фельдшеров и медицинских сестёр - привлечены были лучшие специалисты, которые оказали квалифицированную врачебную помощь свыше 70 000 раненых и больных воинов Красной Армии.

В начале войны число терапевтов в 5,5 раза превышало потребности, а число хирургов было в семь раз меньше необходимого. Поэтому хирургов готовили сразу на рабочем месте. Медицинские сёстры заменяли врачей-ассистентов во время операций, самостоятельно переливали кровь, давали наркоз.

Так, в ускоренном темпе, развивалось здравоохранение Тюменской области в годы войны.

ИСТОЧНИК KP.RU