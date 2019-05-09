2019-05-09T06:06:50+03:00
Общество

Чемпионы и эксперты рассказали тюменским школьникам о создании бизнеса

Ребятам рассказали об опыте участия в Чемпионатах Ворлдскиллс
Алена Кульмухаметова
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Чемпионы и эксперты рассказали тюменским школьникам о создании бизнеса. Фото WorldSkills Russia-2019 (Тюмень) из соцсети ОКЧемпионы и эксперты рассказали тюменским школьникам о создании бизнеса. Фото WorldSkills Russia-2019 (Тюмень) из соцсети ОК
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На базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса -МЦК состоялась встреча школьников и юниоров-участников Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство». Ребята, в рамках проекта Бизнес-актив на коммуникационной площадке «До 16 и старше», рассказали школьникам об опыте участия в Чемпионатах Ворлдскиллс.

Также перед ребятами выступил сертифицированный эксперт по компетенции «Предпринимательство» Нагорнова Ирина Викторовна, которая рассказала о возможностях участия в чемпионатном движении для школьников и ребят, которым еще не исполнилось 18 лет.

Юниоры по компетенции «Предпринимательство» — Минеева Арина и Минеев Илья – поделились опытом непростой подготовки к участию в Чемпионате. В настоящее время ребята ведут свой бизнес и уже имеют прибыль более 20 тысяч рублей.

По итогам работы коммуникационной площадки с желанием принять участие в движении Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство» подошли ребята, которых особенно заинтересовала данная компетенция и восхитил опыт юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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