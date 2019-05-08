На территории Тюменской области произошло свыше 900 возгораний сухой травы

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-08T16:59:11+03:00

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С начала пожароопасного периода на территории Тюменской области произошло 904 загорания сухой травы. Больше всего загораний произошло на территории Тюмени и Тюменского муниципальный района – 317.

На втором месте по количеству возгораний Ялуторовск и Ялуторовский муниципальный район – 157 случаев, на Заводоуковский городской округ приходится 79 пожаров, в Ишимской зоне произошло 64 случаев, еще 47 – в Тобольск и Тобольский районе – 47.

- Мы не допустили перехода огня на населённые пункты. Сотрудниками государственного пожарного надзора. Уже установлено 114 виновных и 241 правообладатель земельных участков, на которых произошли ландшафтные пожары, - отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич.

По его словам, по фактам возгораний возбуждено 303 административных дела, в органы местного самоуправления направлено 444 информационных письма с целью организации уборки вверенной территории от сухой травянистой растительности и недопущения возникновения пожаров в последующем.

- На сегодняшний день рассмотрено 250 административных дел, вынесено 250 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 97 виновных лиц и 59 правообладателей земельных участков, - добавил Сергей Зиневич.

ИСТОЧНИК KP.RU