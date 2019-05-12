2019-05-12T08:34:50+03:00
Здоровье

Тюменский депутат поздравила медсестер с профессиональным праздником

Всемирный день медицинских сестер отмечается 12 мая
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12 мая – всемирный день медицинских сестер. Праздник приурочен ко дню рождения Ф. Найтингейл – сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании. В этот день медсестрам традиционно вручают премии и подарки. К празднику приурочивают конференции, круглые столы, семинары, профессиональные конкурсы, концерты.

- Свой профессиональный праздник сегодня отмечают медицинские сестры, опора и поддержка не только докторов, но и пациентов. В этот день хочется пожелать вам счастья и здоровья, чтобы любимая работа приносила только удовольствие, а близкие люди тепло, - поздравила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.

Идея чествования медсестер появилась в 1953 году. Первые массовые торжества начались с 1965 года. В январе 1974 года Международный Совет медсестер (ICN) закрепил за 12 мая дату празднования Международного дня медицинской сестры. В России праздник отмечается с 1993 года.

По данным мировой статистики больше всего медсестер в Финляндии: 2162 на 100 000 человек, меньше всего – на Гаити: 5 на 100 000 человек. Серди всего медицинского персонала 80% сотрудников составляют женщины. А среди среднего медицинского персонала всего 6% - мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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