В Тюменской области прививку от клещей сделали более 27 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-08T07:13:35+03:00

Из тех, кто прошел вакцинацию, почти 8 тысяч дети до 14 лет

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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает проведение оперативного мониторинга в связи с началом активности клещей. По данным ведомства, обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

- Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы, - отметили в региональном управлении.

Всего с начала эпидсезона 2019 года исследован 161 клещ, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 3 (1,9 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 36 (22,4 %) клещах.

В региональном управлении напомнили, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года от клещевого энцефалита привились 27701 человек, из них 7980 - дети до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU