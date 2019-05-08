В Тюменской области прививку от клещей сделали более 27 тысяч человек
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает проведение оперативного мониторинга в связи с началом активности клещей. По данным ведомства, обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
- Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы, - отметили в региональном управлении.
Всего с начала эпидсезона 2019 года исследован 161 клещ, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 3 (1,9 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 36 (22,4 %) клещах.
В региональном управлении напомнили, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года от клещевого энцефалита привились 27701 человек, из них 7980 - дети до 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU