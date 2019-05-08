2019-05-08T06:45:32+03:00
Общество

С начала мая с тюменских кладбищ вывезено почти три тысячи кубометров мусора

Из них только две тысячи собрано за 6 и 7 мая
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В минувшие выходные тюменцы не только отдыхали, но и активно посещали кладбища, готовясь к Радонице. Первый визит на места захоронения после зимы, как правило, посвящается уборке участка.

Пик посетителей городских кладбищ пришелся на 7 мая. Люди активно брали мусорные мешки, которые раздавали на входе, а затем выносили мусор в специальные бункеры объемом восемь кубов. Всего на кладбищах Тюмени установлено 200 таких баков.

Со сходом снега подрядчики ежедневно вывозят накопившийся мусор. Так, общий объем убранного и вывезенного мусора с православных кладбищ общей площадью более 180 га за период март - апрель 2019 года составил 614 м3.

За май подрядные организации уже вывезли почти 3 тысячи кубов мусора, из них только 2 тысячи за 6 и 7 мая. Ежедневно на кладбищах задействованы более ста рабочих с привлечением 20 единиц машин. К примеру, 6 и 7 мая уборка мешков с мусором велась до 4 утра.

Накануне, в Радоницу дневные работы по вывозу мусора были приостановлены, въезд на кладбище для тяжелой техники был закрыт. Уборка возобновилась после 18-00. В вечернее время работы начались на Верхнеборском, Червишевском 3. Ночью и сегодня днем будут вывозить мусор с Червишевского 2 и Червишевского 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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