2019-05-08T05:13:33+03:00
Общество

Погода в Тюмени 8 мая: солнечно и по-летнему жарко

Днем столбик термометра поднимется от отметки +29 градусов
Марина Васильева
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Сегодня, 8 мая, в Тюмени утром ожидается +18-+24 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +26-+28 градусов, возможна переменная облачность.

К вечеру станет ясно, а температура воздуха составит +18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки +15 градусов. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-западный, умеренный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы.

8 мая в народном календаре отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марк Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных».

Люди замечали, что если певчие птицы прилетают стаями - к теплому лету. Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая - к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой - к ненастью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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