2019-05-07T11:06:59+03:00
Авто

В районе кладбищ на Червишевском тракте Тюмени выросла огромная пробка

Движение транспорта составляет всего 5-7 км
Марина АНТОНОВА
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Огромная пробка выросла сегодня, 7 мая, на Червишевском тракте Тюмени. Движение автомобилей сильно замедлено возле городских кладбищ. У православных Радоница, этот день еще называют Родительским и отмечать его принято посещением могил усопших близких и родных.

Сейчас в районе мемориала движение транспорта составляет порядка 5-7 км. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на месте работают пять нарядов ДПС, они вручную регулируют движение.

- Это обычная ситуация, которая всегда возникает в Радоницу. Кроме того, сегодня на Червишевском тракте в районе деревни Патрушева до 17 часов отключен светофор, поэтому автоинспекторы вручную регулируют движение. Они делают все, чтобы Родительский день прошел без происшествий, - пояснила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

Напомним, что с 4 по 7 мая в городе увеличено количество автобусных рейсов к кладбищам. На линию по маршрутам № 32 и №121 вышли автобусы особо большого и большого класса вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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