На ж/д вокзале Тюмени 9 мая прозвучит голос Левитана

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-07T08:47:17+03:00

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На железнодорожном вокзале Тюмени в День Победы будут звучать военные мелодии. Артисты в солдатских гимнастерках споют самые известные песни о Великой Отечественной войне и подарят пассажирам георгиевские ленточки.

Весь день на видеоэкранах будут транслироваться ролики со сводками от Советского Информбюро. Кроме того, на вокзале планируется открытие тематической выставки фронтовых реликвий, собранных поисковым отрядом «Кречет».

- В канун годовщины Великой Победы в Тюменском регионе СвЖД традиционно чествуют участников войны и тружеников тыла, - сообщили в пресс-службе Тюменского филиала СвЖД. - Каждый из них принимает поздравления от работников железнодорожных предприятий и памятные подарки. На всех станциях региона возле мемориалов и памятников железнодорожникам фронта и тыла проходят торжественные митинги, на предприятиях – праздничные встречи.

Череду мероприятий в преддверии Дня Победы 4 мая открыло выступление юных артистов на вокзале Ишима.Ребята исполнили стихи и песни военных лет. Большое театрализованное представление для ветеранов и полевую кухню с солдатской кашей организовали 5 мая в тюменском ДК «Железнодорожник». Здесь же молодые железнодорожник исполнили «Вальс Победы».

9 мая молодые работники СвЖД и воспитанники Тюменской детской железной дороги примут участие в акции «Бессмертный полк». На городском параде они пройдут с фотографиями железнодорожников, павших на полях сражений.

ИСТОЧНИК KP.RU