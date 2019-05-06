2019-05-06T16:32:53+03:00
Общество

В Тюменской области усилят контроль за пожарной обстановкой в лесах

В связи с сухой и жаркой погодой ситуация в регионе осложнилась
Маргарита КАЛИНКИНА
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В связи с сухой и жаркой погодой ситуация в регионе осложниласью Фото администрации Тюменской областиВ связи с сухой и жаркой погодой ситуация в регионе осложниласью Фото администрации Тюменской области
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В Тюменской области с начала пожароопасного сезона в региональное управление МЧС поступило 839 сообщений о возгораниях сухой травы. Из них огонь был на площади более 1 га в 148 пожарах. 41 лесной пожар зарегистрирован на площади более семисот двадцати гектаров.

В регионе уже ликвидировано 85 ландшафтных пожаров на площади более шести тысяч гектаров. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Ялуторовском, Тюменском, Ярковском, Ишимском и Омутинском районах. В целях профилактики и минимизации пожаров увеличено патрулирование лесного фонда, уже проведено 290 рейдов.\

Обстановка в регионе обсуждалась сегодня на оперативном штабе по охране лесов, которое провел губернатор Александр Моор, сообщает его пресс-служба Он подчеркнул, что одна из основных причин возгораний – нарушение правил пребывания на отдыхе, разведение костров, поджигание сухой травы.

По итогам проверок установлены 104 виновника и 234 владельца земли, на которой произошли пожары. Возбуждено 260 административных дел, вынесено 210 постановлений о наказании.

- Необходимо вести разъяснительную работу с населением, беседовать с детьми. Нужно информировать население о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности, – подчеркнул Александр Моор. Он потребовал от глав муниципалитетов проводить все мероприятия, чтобы минимизировать лесные и ландшафтные пожары и призвал все службы соблюдать требования особого противопожарного режима, включая запрет на посещение лесов и проведение любых работ, связанных с огнем.

- Мы не должны допустить осложнения ситуации, – подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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