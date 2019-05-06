2019-05-06T15:08:54+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел День открытых дверей для студентов Областного техникума дизайна и сервиса

Гости смогли увидеть, как работают с клиентами основные подразделения Банка
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Фото пресс-службы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Фото пресс-службы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Сотрудники Банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге провели День открытых дверей для студентов Областного техникума дизайна и сервиса. Банк пригласил в отделение студентов второго курса, обучающихся по направлению «Банковское дело».

Заместитель управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ Антон Сединкин провел для будущих банкиров ознакомительную экскурсию. Гости смогли увидеть, как работают с клиентами основные подразделения Банка, познакомились с клиентскими менеджерами, сотрудниками операционного отдела и кассового центра.

После экскурсии студенты приняли участие в деловой игре «Мир успешных людей», в которой будущие финансисты соревновались в знании финансовых инструментов инвестирования и сбережения, умении управлять личными финансами.

В начале деловой игры каждый участник отвечал на вопросы увлекательного квеста по финансовой грамотности и зарабатывал бонусы для дальнейшего участия. Затем, работая в строительных компаниях, участники зарабатывали условные денежные средства, благодаря которым в третьей части игры смогли поставить финансовые цели и составить личный финансовый план. В итоге была сформирована цепочка финансовой грамотности: «знания / получение общего и профессионального образования – работа – личный доход – личные цели – сбережение – инвестирование».

По завершении мероприятия каждый участник получил сертификат за участие в деловой игре, а победители, которым удалось заработать больше, используя различные финансовые стратегии, были награждены ценными призами и получили именные сертификаты.

- Дни открытых дверей для студентов экономических и финансовых специальностей, обучающихся в городских вузах, колледжах и техникумах, стали доброй традицией Банка УРАЛСИБ, которую мы поддерживаем на протяжении многих лет, – отметил Антон Сединкин. – Банк УРАЛСИБ заинтересован в трудоустройстве молодых, хорошо образованных сотрудников. Мы стараемся привлекать выпускников ведущих образовательных учреждений Екатеринбурга. Сегодня у нас в гостях будущие финансисты из Областного техникума дизайна и сервиса. Надеемся, что в ближайшем будущем наш коллектив пополнится новыми квалифицированными сотрудниками.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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