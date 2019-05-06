2019-05-06T14:24:09+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» провело День безопасности труда

Поделиться:
АО «Транснефть – Сибирь» провело День безопасности трудаАО «Транснефть – Сибирь» провело День безопасности труда
Изменить размер текста:

В АО «ТранснефтьСибирь» завершился пятый ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников предприятия «День безопасности».

Мероприятие проходило на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (учредитель – АО «Транснефть – Сибирь»). В конкурсе принимали участие 12 команд, представляющих структурные подразделения предприятия, всего – 60 конкурсантов.

На ежегодной основе День безопасности труда в АО «Транснефть – Сибирь» проводится с 2015 года. Мероприятие призвано содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

Соревнования проходили по шести номинациям: «Презентация команды по безопасности труда», «Профессиональные знания по безопасности труда», «Знаки безопасности», «Оказание первой помощи пострадавшему», «Средства индивидуальной защиты», «Инструкции по охране труда». По итогам соревнований первое место заняла команда Сургутского управления магистральных нефтепроводов (УМН), второе место – команда Ноябрьского УМН, на третьем месте – представители Уренгойского УМН.

Традиционно во время торжественного подведения итогов Дня безопасности труда объявлены победитель и призеры конкурса «Лучшее подразделение по охране труда АО «Транснефть – Сибирь». Отбор проходил по результатам работы в области охраны труда за 2018 год. Так, первое место занял коллектив ЛПДС «Демьянское» Тобольского УМН, второе – ЛПДС «Пур-Пе» Ноябрьского УМН, третье – ГНПС №1 «Заполярье» Уренгойского УМН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Победы по Тюмени промчится велогонка-критериум
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел День открытых дверей для студентов Областного техникума дизайна и сервиса
Тюменские спасатели отправились на охрану лесов Курганской области
За неделю в Тюменской области произошло 440 пожаров
В социальных сетях Тюмени закрыли семь групп, пропагандирующих крышелазание
Кораблю «Ладный» в Севастополе тюменцы подарили столовую посуду с гербом
13-летний тюменец играя с огнем, загорелся сам
Для Диктанта Победы в Тюмени подготовлены семь площадок
Коммерсант из Тобольска выплатит 400 тысяч рублей за договор, который заключила его сноха
Тюменцы пристально следят за состоянием дорог, дворов и улиц города
Тюменец в споре с соседом пырнул его ножом в живот
В Тюмени завершается отопительный сезон
В Тюменской области уже 700 человек пострадали от укусов клещей
В канун Дня Победы поисковики Тюмени открыли общественные приемные
Подарки киноманам от МегаФона и сети кинотеатров «КАРО»
Сильнейшие скалолазы страны третий день соревнуются в Тюмени
От продажи тюменских отходов уже выручено более 35 миллионов рублей
Александр Моор выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево
Молодой тоболяк избил и ограбил женщину, которая ехала на лечение в онкоцентр