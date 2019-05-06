Коммерсант из Тобольска выплатит 400 тысяч рублей за договор, который заключила его сноха

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-06T12:26:07+03:00

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Коммерсант из Тобольска выплатит своей клиентке 400 тысяч рублей и заберет обратно некачественные окна. Такое решение вынес городской суд. Фирма осенью 2018 года установила в доме одной из горожанок 12 пластиковых окон и одну балконную группу. Но работы были некачественно сделаны и хозяйка дома выявила много недостатков.

Женщина потребовала устранить недостатки, но предприниматель отказался, отметив. что расторгает договор подряда, объяснив это тем, что акт работ не подписан, она и ее супруг при монтаже окон, якобы, нецензурно выражались. В суде появилось два встречных иска от сторон. Предприниматель просил суд признать договор не заключенным. Оказалось, что его заключала сноха предпринимателя, она же расписалась за получение денег. Окна ставил его сын. А сам он вел переписку с клиенткой, не зная, что не заключал с ней договора.

Суд выслушав все стороны решил договор расторгнуть, взыскать с коммерсанта в пользу клиентки выплаченные ей по договору 92 тыс 200 руб., неустойку в размере 133 тыс. 900 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя 115 тыс. 550 руб., судебные расходы в размере 66 тыс 752 руб. Всего взыскать 413 тыс 402 рубля. После выплаты договора предприниматель согласно решения суда будет обязан еще и демонтировать все окна за свой счет.

Решение в силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили в пресс-службе суда Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU