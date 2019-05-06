СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-06T10:51:19+03:00

В Тюменской области уже 700 человек пострадали от укусов клещей Фото: Ольга Крыльцова

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Клещи в Тюменской области становятся активнее. В минувшие праздники многие граждане отправились на загородный отдых, в итоге несколько десятков человек пострадали от укусов кровососов. Самым пиковым днем стало 5 мая. К врачам за помощью обратился 171 человек.

Всего с начала сезона в Областной клинической инфекционной больнице уже зарегистрировано 700 пациентов с присасыванием клеща, сообщили в областном департаменте здравоохранения. В связи с наступлением сезона активности клещей в региональном Управлении Роспотребнадзора открыта горячая линия.

По телефону 8-9044-92-92-30 граждане могут проконсультироваться о вакцинопрофилактике, индивидуальной защите от клещей, проведении акарицидных обработок, узнать правила поведения в случае присасывания клеща, адреса лабораторий для исследования клещей и др. Часы работы: понедельник - четверг: 9.00 - 18.00; пятница: 9.00 - 16.45; перерыв: 13.00 – 13.45.

Напоминаем, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Ставить прививки против клещевого энцефалита можно круглый год. Также одним из значимых направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций, остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU