2019-05-03T18:28:17+03:00
Общество

В Тюменской области активно готовятся к празднованию 74-летию Великой Победы

Мероприятие проходят в разных учреждениях социальной сферы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области активно готовятся к празднованию 74-летию Великой ПобедыВ Тюменской области активно готовятся к празднованию 74-летию Великой ПобедыФото: pixabay.com
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В Тюменской области активно готовятся к празднованию 74-летию Великой Победы. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, праздничные мероприятия пройдут во многих учреждениях социальной сферы региона.

Так, например, 23 апреля в РСРЦН «Семья» прошёл мастер-класс по изготовлению открыток «Подарок ветерану». В филиале – Доме социальной реабилитации семей и детей «Борки» - прошёл конкурс военно-патриотической песни «Во имя Победы, во славу России». В течение недели воспитанники филиала посещали ветеранов, оказывали им помощь по хозяйству и просто по-дружески с ними общались.

Кроме того, ребята приняли участие в работе трудового десанта «Цветущий май» по уборке Обелиска воинам, погибшим на войне, и в проведении ремонта и косметических работ. Часть ребят примет участие в «Вахте памяти», которая пройдёт накануне праздника в селе Перевалово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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