В Тюменской области установят более тысячи мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-03T09:23:20+03:00

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До конца мая в Тюменской области установят более 1800 контейнеров для мусора. Так, уже на следующей неделе новые баки появятся в Тюменском муниципальном районе: п. Андреевский, п. Боровский, д. Дударево, Каменском и Кулаковском МО, а также в Ялуторовском районе. Чуть позже новые контейнеры для твердых бытовых отходов появятся в Тобольске, Ишиме, Тюменском, Сладковском, Бердюжском и Ялуторовском муниципальных районах, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Как отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин, есть механизм согласования оборудования населенных пунктов контейнерами для мусора. Район направляет в соответствующий Департамент запрос, в котором указано необходимое количество баков для этой территории. Департамент согласовывает заявку и передает ее региональному оператору. Региональный оператор, в свою очередь, в плановом порядке осуществляет расстановку баков.

Напомним, что новые контейнеры уже установлены в Омутинском, Заводоуковском, Ярковском, Ишимском районах, а также новые контейнеры появились на контейнерных площадках города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU