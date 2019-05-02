2019-05-02T14:11:56+03:00
Происшествия

В Увате недобросовестный продавец продала пиво подростку

Теперь ей грозит штраф до 50 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Увате недобросовестный продавец продала пиво подросткуВ Увате недобросовестный продавец продала пиво подросткуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Увате недобросовестного продавца привлекли к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, факт реализации был выявлен в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь», которая состоялась в Уватском районе.

В результате проверок в одном из магазинов, занимающихся продажей смешанных товаров, продавца уличили в продаже пива ребёнку. По словам продавца, о законодательстве в сфере оборота алкогольной продукции она знала, но посмотрела на покупателя и ей показалось, что ему больше 18 лет.

Теперь ей грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24