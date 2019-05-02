В Увате недобросовестный продавец продала пиво подростку

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-02T14:11:56+03:00

Теперь ей грозит штраф до 50 тысяч рублей

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В Увате недобросовестного продавца привлекли к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, факт реализации был выявлен в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь», которая состоялась в Уватском районе.

В результате проверок в одном из магазинов, занимающихся продажей смешанных товаров, продавца уличили в продаже пива ребёнку. По словам продавца, о законодательстве в сфере оборота алкогольной продукции она знала, но посмотрела на покупателя и ей показалось, что ему больше 18 лет.

Теперь ей грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU