Делегация Тюменской области отправится в Москву на книжный фестиваль
Издательство ТюмГУ, Тюменский дом печати, Тюменский издательский дом, председатель Тюменского отделения Союза писателей России Леонид Иванов, советник губернатора Тюменской области, писатель Александр Новопашин, доктор искусствоведения Наталья Сезёва представят наш город в фестивале книг на Красной площади.
На главной сцене мероприятия покажут масштабный проект «Тобол» - книга и музыка к фильму», который представят продюсер кинокартины Олег Урушев и актёры фильма. Наталья Сезёва представит экспозицию «Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника XVII-XX веков», а в шатре «Регионы России» 1 июня расскажут о детской литературе, которая издавалась в Тюменской области в последние 75 лет.
Как сообщает «Вслух.ру», по традиции пройдёт большая деловая программа для специалистов книжной отрасли и встреча с участниками Западно-Сибирского землячества.
ИСТОЧНИК KP.RU