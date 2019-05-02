Делегация Тюменской области отправится в Москву на книжный фестиваль

СЕГОДНЯ 19:14 2019-05-02T19:14:00+03:00

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Издательство ТюмГУ, Тюменский дом печати, Тюменский издательский дом, председатель Тюменского отделения Союза писателей России Леонид Иванов, советник губернатора Тюменской области, писатель Александр Новопашин, доктор искусствоведения Наталья Сезёва представят наш город в фестивале книг на Красной площади.

На главной сцене мероприятия покажут масштабный проект «Тобол» - книга и музыка к фильму», который представят продюсер кинокартины Олег Урушев и актёры фильма. Наталья Сезёва представит экспозицию «Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника XVII-XX веков», а в шатре «Регионы России» 1 июня расскажут о детской литературе, которая издавалась в Тюменской области в последние 75 лет.

Как сообщает «Вслух.ру», по традиции пройдёт большая деловая программа для специалистов книжной отрасли и встреча с участниками Западно-Сибирского землячества.

ИСТОЧНИК KP.RU