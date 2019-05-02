Тюменские школьники стали «штурманами агробизнеса»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-02T17:16:16+03:00

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На базе «Агротехнологического колледжа» состоялся первый областной слёт школьников «Юный фермер». Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, в нём приняли участие 80 учеников из образовательных учреждений Голышмановского, Заводоуковского, Вагайского, Исетского, Ишимского, Тюменского, Ялуторовского и Ярковского районах.

В форуме приняли участие школьники профильных агроклассов и ребята, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью сельскохозяйственной направленности. Ребята сыграли в игру «Где логика», приняли участие в агроквесте, представлении команд «Живая газета», встрече без галстуков «Штурман агробизнеса», бьюти-кейсе «ЛАБтехнологии», мастер-классах и тренингах.

Например, на встрече «Штурман агробизнеса» ребята проследили за реализацией бизнес-компетенций, лидерских качеств и умением работать в командах. На бьюти-кейсе «ЛАБтехнологии» участники получили практический опыт по определению качества сельхозпродукции и сортности цветочных культур, управлению онлайн-трактором, прививке кустарников и установлению всхожести семян. Творческие способности ребята могли проявить в работе со структурной мастикой, изготовлению оберегов и изделий из ивы и росписи дерева.

Организатором слёта стал Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU