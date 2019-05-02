В Тюмени состоится первый слёт социальных предпринимателей УФО «СоциоДрав-2019»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-02T16:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Участники первого слёта социальных предпринимателей УФО «СоциоДрав-2019», который пройдёт в Тюмени 30 мая, смогут пообщаться с интересными людьми, получить новый опыт и завязать партнёрские отношения. Об этом сообщает портал «Тюменская линия» со ссылкой на руководителя регионального благотворительного общественного движения «Подари ребенку праздник!» Анастасия Левинова.

По её словам, о слёте она узнала из социальных сетей от коллег-общественников.

- Это хорошая возможность узнать о новых методах и формах работы в некоммерческом секторе, перенять опыт или наладить партнерские связи, которые помогут в реализации социальных проектов, - рассказала она.

Социальный слёт объединит социально ориентированные НКО, предпринимателей и представителей муниципальной службы из нескольких регионов. В каждом из направлений участникам будет чему поучиться площадке.

В «СоциоДрайве-2019» примут участие представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели и социально ориентированные НКО, а также представители органов власти, общественники и представители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Участники примут участие в панельных дискуссиях, нетворкинг-сессиях, кластерных сессиях для лидеров социальных проектов и т.д. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке «СоциоБРЕНД-2019».

Подать заявку на участие в форуме можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, сообщает "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU