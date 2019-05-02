Тюменские бизнесмены погрузились в захватывающий мир авиации

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-02T09:32:36+03:00

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Апрель - это месяц, когда весь мир поднимает глаза вверх и всматривается в просторы космоса. Вот и тюменские бизнесмены получили возможность оторваться от весенних забот, погрузившись в захватывающий мир авиации, который подарил нашей планете Юрия Гагарина.

Главным гостем и автором вопросов выступил командир лётного отряда Utair Дмитрий Комаров. Среди вопросов были: кейсы о покорении стихий и преодолении себя; истории людей, изменивших нашу реальность; загадки из мира авиации, истории выдающихся летчиков. Обязательным условием вопросов для игры как всегда выступали: жизненность представленных для решения кейсов и их польза для работы игроков.

- Лучшим заданием игры признали вопрос с «Чёрным ящиком», - рассказывает главный судья ареопага, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Звучит он так: «В чёрном ящике находится одна из самых технологичных матрешек в мире, которая спасла сотни тысяч жизней. Что же это?» Игроки оценили тот факт, что впервые в истории клуба в чёрном ящике был чёрный (авиационный) ящик.

Всего игроки ответили на 18 вопросов. Среди них не отгаданных оказалось всего 4. В перерыве между играми тюменские предприниматели приняли участие в федеральной акции «Напиток за улыбку», которая учит запоминать и выявлять признаки инсульта.

По итогам игры в Тюменское отделение «Российского детского фонда» было передано 42 000 рублей. Все они пойдут на покупку подарков и одежды детям из малообеспеченных семей юга области.

ИСТОЧНИК KP.RU