2019-05-02T16:22:20+03:00
Спорт

Тюмень снова примет Первенство России по скалолазанию

Также пройдут Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюмень снова примет Первенство России по скалолазаниюТюмень снова примет Первенство России по скалолазаниюФото: pixabay.com
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В тюменском Легкоатлетическом манеже вновь состоится Первенство России и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию.

Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Федерации скалолазания России, соревнования в дисциплинах «скорость» и «боулдеринг» пройдут с 3 по 8 мая, в них примут участие спортсмены из 33 регионов России. В дисциплине «трудность» (с 7 по 10 мая) примут участие спортсмены из 35 регионов страны.

В общей сложности, на обоих соревнованиях Тюменскую область представят 48 спортсменов, в т.. победитель первенства мира Сергей Рукин, призер первенства Европы Петр Земляков, а также кандидаты в мастера спорта Никита Щербаков, Данила Уколов и Дмитрий Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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