2019-05-02T12:36:53+03:00
Здоровье

Тюменские врачи спасли девочку, которой прожгло пищевод от проглоченной батарейки

Перед майскими праздниками девочку выписали
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские врачи спасли девочку, которой прожгло пищевод от проглоченной батарейкиТюменские врачи спасли девочку, которой прожгло пищевод от проглоченной батарейкиФото: pixabay.com
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Врачи тюменской ОКБ №2 успешно провели операцию двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной батарейки.

Как рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2, в начале апреля в приёмное отделение детского стационара доставили ребёнка с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта. Малышка не хотела есть, её рвало, а живот сильно болел. Рентген показал, что в нижней трети пищевода находится инородный предмет.

В операции приняли участие два врача-эндоскописта, два анестезиолога-реаниматолога, детские хирурги и операционные медицинские сёстры. Количество врачей было больше, чем обычно, потому как не исключалась возможность открытого хирургического вмешательства.

Батарейка диаметром более 2-х см почти неделю стояла поперёк пищевода, успела окислиться и наполовину разрушиться. Излившийся электролит вызвал химический ожог пищевода, в котором образовались сквозные отверстия до 1,5 см каждое. Состояние ребёнка не позволяло выполнить открытую операцию, поэтому врачи решили ввести девочке специальный зонд через весь пищевод, который на время заменил стенки пищевода, дав им время зарасти.

Как отметил заведующий детским хирургическим отделением №2 больницы Валерий Чевжик, пролежни пищевода зарубцевались в течение 10-ти дней. В это время все питательные вещества вводили девочке внутривенно. Спустя три недели малышка смогла дышать и есть нормально, а перед майскими праздниками её выписали домой под наблюдение врачей поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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